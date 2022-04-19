محافظ قنا: الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، جولته التفقدية صباح اليوم بمركز ابو تشت بتفقد عدد من المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية أبوشوشة ، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية والإطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ ، رافقه حازم عمر نائب المحافظ ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا ، والمقدم أشرف السيد مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبوتشت ، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة ، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، والدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت .

إستهل المحافظ جولته بتفقد مركز شباب الخوالد بأبوشوشة ، والذى يقع على مساحة ٥٤٢٥ م ، منها ١٥٠ م للمبنى الإدارى ، و ٤٥٠٠م ملعب كرة قدم يصلح للعب مباريات دورى الدرجة الثالثة لكرة القدم ، وباقى المساحة عبارة عن مساحات خضراء .

وقال محافظ قنا، أن المبنى الإدارى يتكون من طابقين ، ويضم صالة العاب ، وغرفة تنس طاولة ، وغرفتين للأنشطة ، وجيم ، وحمامات منها حمام مجهز لذوى الإحتياجات الخاصة ، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية ٨١٪؜ ، بتكلفة مالية تصل إلى ٦ ملايين و ٥٠٠ ألف جنيه ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى ٣٠ إبريل الجارى .

وتابع " الداودى " جولته بتفقد نقطة إسعاف الخوالد بأبوشوشة ، المقامة على مساحة ٢٤٥م ، وتم الإنتهاء من تطويرها بالكامل بنسبة ١٠٠٪؜ ، بتكلفة مالية بلغت مليون و ٩٠٠ الف جنيه ، و تضم جراج يستوعب سيارتىّ إسعاف ، ومبنى إدارى يضم غرفة IT ، وصيدلية ، وإستراحة أطباء ، و سوف تخدم الطريق الزراعى، و أهالى القرية للتعامل الفوري والسريع مع أى حدث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لإستكمال العلاج ، مشيرا إلي أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى .

كما تفقد " الداودى " وحدة طب الأسرة ببنى برزة ، والتى تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية مليون و ١٤٦ الف جنيه ، مشيرا إلى أن الوحدة مقامة على ٤٠٠م ، وتخدم أهالى قرية بنى برزة .

وأضاف " الداودى " أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٢٧٣ مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوتشت ، بنسبة ٤٠٪؜ من إجمالى المشروعات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة ، وهو ما يعكس حجم الإستفاده التى ستعود على أهالى المركز من حيث تحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المشروعات .

وعلى هامش الجولة تابع محافظ قنا سير العملية التعليمية بمدرسة الخوالد ذات الفصل الواحد ، وهنأ الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بمناسبة شهر رمضان المبارك ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .