جوجل تطرح تطبيقا يسهل نقل البيانات من هواتف أيفون إلى أندرويد

أصبح من السهل الآن لمستخدمي هواتف أيفون iPhone نقل البيانات من جهاز Apple إلى آخر يعمل بنظام الأندرويد Android، بعد إطلاق جوجل لتطبيق جديد لنقل البيانات، إذ أنه في السابق لم يمكن إجراء العملية إلا عبر الكابل أو أي نوع آخر من التطبيقات غير الرسمية.

وقال موقع sproutwired إن هذا أصبح أسهل بعد أن طرحت شركة جوجل مؤخرًا تطبيقًا يمكن تثبيته على الهاتف المحمول يعمل على تحويل ونقل البيانات من جهاز أيفون إلى جهاز آخر يعمل بنظام أندرويد، وذلك من خلال تنزيل تطبيق Switch to Android، وسيتمكن المستخدم من نقل أي نوع من الملفات، وسيكون قادرًا على نقل الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال وبيانات التقويم والبرامج والتطبيقات بالإضافة إلى أي ملف آخر.

النقل بسهولة دون كابل

ويتيح التطبيق نقل الملفات من iOS إلى Android، إذ تجري عملية النقل بالكامل دون الحاجة إلى كابل، كما يحدث عبر اتصال Wi-Fi.

وقالت شركة جوجل التي أصدرت التطبيق، إن التطبيق يرشدك خلال خطوات مهمة أخرى لإعداد جهازك، مثل إيقاف تشغيل iMessage، حتى لا تفوتك الرسائل النصية من الأصدقاء والعائلة.

أهمية تنظيف الجهاز

وأثناء استخدام التبديل إلى Android، يحتاج المستخدم إلى إيقاف تشغيل كلا الجهازين في وقت واحد، والاتصال بشبكة Wi-Fi لتتمكن من إقران الأجهزة، وسيتم الاقتران باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

وبعد النقل يفضل القيام تنظيف الجهاز القديم، ففي كثير من الحالات، عندما يقرر المستخدم استخدام وظيفة التبديل إلى Android، فذلك لأنه يخطط لتبديل الهواتف الذكية، وقد ينسى تنظيف هاتفه، ولذلك تذكر حذف جميع الملفات منه، لأنه لا أحد يريد أن تقع بعض المعلومات الشخصية في أيدي أشخاص مجهولين، والذين يمكنهم استخدام البيانات لممارسات الكراهية ضد النساء.