معهد تكنولوجيا المعلومات يعتمد أول مدربين معتمدين لتطوير تطبيقات IOS

كشف معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتماده مجموعة من مدربي المعهد وخريجي برنامج سفراء التكنولوجيا من شركة «أبل»، كمدربين معتمدين لتطوير تطبيقات «IOS» وهو نظام التشغيل التي تعمل به أجهزة «Apple».

وقالت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI»، إنها سعيدة باعتماد الدفعة الأولى من مدربي المعهد وخريجي برنامج سفراء التكنولوجيا، كمدربين معتمدين لتطوير تطبيقات «IOS»، مضيفة، أن ذلك يأتي في إطار التاون الوثيق بين المعهد وكبرى الشركات العالمية في الصناعة.

يذكر أن عقد المعهد التابع لوزارة الاتصالات، شراكة في أكتوبر الماضي مع شركة «أبل» الأمريكية الشهيرة، لاعتماد المعهد كأول مركز تدريبي للشركة في أفريقيا، وذلك في إطار الحرصة على إقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية لدعم الأكاديميات التخصصية التابعة للمعهد.

مراكز إبداع مصر الرقمية «كرياتيفا»

والشراكة بين المعهد وشركة «أبل»، هي تتويج لجهود أكاديمية معهد تكنولوجيا المعلومات والتي نتج عنها إعداد أكثر من 500 متخصص في تقنيات نظام تشغيل «IOS»، ويمثل المتخصصون يمثلوا قاعدة غنية يمكن البناء عليها لتكوين العديد من الخبراء فى هذا المجال، إلى جانب المدربين المعتمدين بالفعل من المعهد والبيئة التدريبية التي جرى اعتمادها من الشركة داخل الأكاديمية التابعة للمعهد، ومن المخطط نشرها فى فروعه داخل مراكز إبداع مصر الرقمية المعروفة باسم «كرياتيفا» التي يتواجد فيها.

رفع كفاءة شباب الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات

وأعلن «ITI» عن تعاون مشترك بينه وبين البنك الأهلي لرفع كفاءة شباب الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، على أن تصل مدة التدريب من 480 إلى 580 ساعة تدريبية لكل تخصص، بالإضافة إلى توفير فرص للتوظيف في البنك الأهلي المصري بعد اجتياز التدريب لعدد محدود من المتدربين.