ياسر جلال: تجسيد الشخصيات المهمة أصعب أدوار تواجه الممثل

قال الفنان ياسر جلال، خلال استضافته براديو 9090، إن مصر تعيش في حالة من الأمن والأمان، ولا بد أن نحمد الله على وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وحرصه على تحقيق الإنجازات التي تقود مصر لأفضل مكان بإذن الله.

وتابع جلال: «لما اتعرض عليا الدور في البداية، تفاجئت، وكلمت زوجتي هبة، وقلت اللى حصل ومكانتش مصدقة، وأنا خوفت واتوترت جدا، إني أفشل في اداء الشخصية المهمة، على الرغم أن والدي مخرج فني، وأنا الأول على دفعتي في معهد الفنون المسرحية، لكن تجسيد الشخصية من أصعب المشاهد التي تواجه الممثل».