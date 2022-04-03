كواليس تسجيل ياسر جلال شخصية «رمسيس الثاني» في مسلسل يحيي وكنوز «صور»

يشارك الفنان ياسر جلال في مسلسل الأنيمشن المصري « يحيى وكنوز»، والذي يبث على شاشة DMC، ويوثق المسلسل لحدث حضاري مهم تم على أرض مصر وهو حفل نقل المومياوات.

ياسر جلال يقدم شخصية رمسيس الثاني

ويقدم ياسر جلال بصوته شخصية الملك المصري رمسيس الثاني والذي يعد دورا محوريا في الأحداث لأنه بداية رحلة ومغامرة الطفل يحيى، والذي يتفق معه على كلمة سر « ايترو عا» وهي كلمة مصرية قديمة تعني النهر العظيم. ومن المفترض نقله لأزمنة مختلفة يعيش فيها يحيى وكنوز المغامرة، يستمر دور رمسيس خلال الأحداث حتى الحلقة الأخيرة من المسلسل.

مغامرات «يحى وكنوز»

مغامرات «يحى وكنوز» في رمضان ٢٠٢٢ أول مسلسل أنيمشن يوثق من حدث حضاري عظيم تم على أرض مصر، بمشاركة كبار النجوم، أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وأحمد السقا وياسر جلال عصام السقا وأحمد العوضي وأشرف عبد الباقي وعلاء مرسي وسامي مغاوري والأطفال زياد وبثينة يحيى وكنوز.

المسلسل إنتاج هاشتاج ميديا، وتأليف محمد عدلي، وإخراج محمد عيد، وإخراج شريط الصوت وأداء ممثلين عماد إسماعيل، ومشرف عام على الإنتاج إسلام عبد الحكيم.

تفاعل الجمهور مع الحلقة الأولى

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع البرومو التشويقي للمسلسل الكرتوني «يحيي وكنوز»، وظهر من خلال التريلر أن الفترة الزمنية للمسلسل هي عصر الأسرار القديمة، مع وجود عدد من الأحداث المهمة التاريخية.