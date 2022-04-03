ياسر جلال وعمرو دياب أبرزهم.. 6 نجوم تصدروا «تريند تويتر» بأول أيام رمضان

برز 6 نجوم في تريند موقع «تويتر» في أول أيام شهر رمضان المبارك 2022، منهم تصدر بسبب ظهوره في أحد الإعلانات، وآخرون تصدروا بسبب اشتراكهم في أحد المسلسلات وكان دوره مؤثرا بها وحاز على إشادة المشاهدين وإعجابهم.

ياسر جلال

الفنان ياسر جلال تصدر تريند تويتر بعد ظهوره في مسلسل الاختيار 3، حيث حظي بإشادات ضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتقديمه شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة التي عين فيها وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة عام 2012.

عمرو دياب

كما تصدر النجم عمرو دياب تصدر قائمة تريند تويتر بعد ظهوره ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان، وظهر عمرو دياب خلال الكليب في العديد من المميزوة داخل القاهرة مثل شوارع وسط البلد ونفق الأزهر.

خالد النبوي

الفنان خالد النبوي تصدر أيضا تريند تويتر بعد ظهوره في مسلسل «راجعين يا هوى» بصحبة ابنه نور خالد النبوي الذي يشاركه في المسلسل وهو ما لفت انتباه المشاهدين.

مصطفى شعبان

الفنان مصطفى شعبان من بن الفنانين الذين تصدرت أسماؤهم تريند تويتر في أول يوم من شهر رمضان المبارك وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «دايما عامر»، خاصة أنها تضمنت مواقف كوميدية كشفت عن تغيير بطل العمل لجلده.

ياسمين عبدالعزيز

وتصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند تويتر رغم غيابها عن الساحة الدرامية هذا العام، وذلك من خلال ظهورها المميز في إعلان وي مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، خاصة أنه مبني على فكرة النوستالجيا ما حظي بإشادة رواد السوشيال ميديا.

ميريام فارس

للعام الثاني على التوالي شاركت الفنانة ميريام فارس في غناء أغنية دعائية لإحدى الشركات العقارية، وذلك بصحبة الفنانين أبو وأحمد حاتم، ما دفع اسمها ليتصدر تريند تويتر.