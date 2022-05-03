نادية جونزالز أول طفلة من أصل مصري تصل لنهائيات «ذا فويس كيدز» النسخة الألمانية

وصلت نادية جونزالز، الطفلة ذات الإحدى عشر عاما لنهائيات المنافسة على لقب البرنامج الشهير ذا فويس كيدز النسخة الألمانية.

والدتها مصرية ووالدها كوستاريكي

وتعد نادية من أصول مصرية من ناحية الأم بينما والدها كوستاريكي ويدعى خوسيه جونزالز.

وسط منافسيها تقف نادية على مسرح ذا فويس كيدز في برلين الجمعة القادمة لتؤدي آخر عروضها وتنتظر تصويت الجمهور كي يتحقق حلمها في الفوز باللقب.

نادية تشدو بأغنية «تذكرني»

استطاعت بصوتها المميز وإحساسها الكبير المنافسة على اللقب وسط انبهار لجنة التحكيم التي تضم كبار النجوم في ألمانيا، كما حازت على استحسان وإقبال الجمهور بشكل لافت حين شدت بأغنية «تذكرني» من فيلم الرسوم المتحركة كوكو الشهير.

كما نشر البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع «يوتيوب» كواليس تدري نادية مع منافسيها على إحدى الأغنيات ويظهر عليهم الحماسة والسعادة.