بعد قليل.. محاكمة طفل «ذا فويس كيدز» المتهم بغرس مفتاح في رأس جاره

تنظر محكمة جنايات الطفل بالأميرية، بعد قليل، جلسة محاكمة الطفل «معاذ عيسي»، المتهم بغرس مفتاح في رأس صديقه، ما أدى إلى حدوث كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وخضوعه لعملية جراحية.

واشتركت الأجهزة الأمنية، مع وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بقيادة المقدم محمد السيسي، ومعاونه النقيب محمود سعداوي، في إلقاء القبض على معاذ عيسي طفل «ذا فويس كيدز»، المتهم بغرس آلة حادة في رأس جاره، ما أدى إلى إحداث جرح غائر في الرأس ونزيف بالمخ وكسر في الجمجمة.

وحُرر المحضر رقم 12829 لسنة 2021 حلوان، بناء على طلب المواطن شريف حسن مصطفى، وأفاد فيه بإصابة نجله «حسن»، 15ى عامًا على يد جاره، وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «معاذ محمد أحمد عيسي، 13 عاما، طالب»، مقيم شارع مصطفى فهمي تقاطع شارع خسرو بحلوان، حيث على «حسن»، مستخدما آلة حادة، وبيّنت التحريات أن المتهم أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير «فويس كيدز».

مشادة كلامية وراء الواقعة

وكانت والدة الطفل المجني عليه «حسن»، سردت تفاصيل الحادث لـ«الوطن»، مؤكدة أن معاذ عيسى ليس صديقًا لابنها، ولكنه جارهم، وبأنهما أحيانًا يتواصلان، ويوم الحادث التقى «معاذ» ابنها «حسن»، محاولًا استفزاز ابنها، ثم اعتدى عليه بمفتاح ما أدى لكسر في الجمجمة، وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم جري العرض على النيابة العامة التي أحالته للمحاكمة الجنائية.