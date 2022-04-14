«التحكيم كبديل للتقاضي».. ندوة نقاشية بحقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة

استضافت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة الدكتور ألكسندر هيلر الخبير في مجال التحكيم الدولي التجاري و الاستثماري بمكتب لاليف الدولي للمحاماة بجنيف لتقديم ندوة نقاشية لطلابها بعنوان «مفهوم التحكيم كبديل للتقاضي»، بهدف توضيح سبل الالتجاء إلى تطبيق قواعد التحكيم الدولي في حل القضايا القانونية كبديل للتقاضي أمام محاكم الدولة، واستنباط المفاهيم والاحكام الأساسية لاتفاقيات التحكيم ودورها فى تشكيل السياسة العامة، خاصة في ظل زيادة اللجوء إليـه كنظـام لحسـم المنازعات، نظراً لما يوفره هذا النظام من مزايا وملاحقته التطور المتسارع الذى طرأ على وسائل الاتصالات الإلكترونية والمكتوبة المتعلقة بالجرائم المدرجة بالنظم التجارية والاستثمارية، إضافة إلى ما يوفره من مزايا للمتعاقدين من دول مختلفة كدرع واقي لعدم معرفة الأطراف المتنازعة بالقواعد الموضوعية الإجرائية المطبقة فى القانون الأجنبي المنصوص عليها عادة كشرط التحكيم فى العقد الأصلي المبرم بين الطرفين.

الجامعة الألمانية بالقاهرة

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي تحرص الجامعة الالمانية على تنظيمها بغرض إتاحة الفرصة للطلاب التواصل المباشر مع نخبة من الخبراء و المتخصصين الدوليين في المجالات القانونية للاستفادة من خبراتهم بما يساهم في توسيع مداركهم وتفهم التغيرات العالمة المتزايدة وصدور العديد من القوانين منها البيئية، وجرائم الانترنت، والهجرة، والتجارة الدولية، والقضايا الجنائية المتعددة الأطراف وغيرها، ما يتطلب معه ان يكون خريج الكلية ذو طبيعة خاصة يستوعب روح القانون ويجيد تطبيق نصوصه، ويجابه بحرفية الحجة بالحجة في القضايا المحلية والعالمية.

التعليم العالي

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور ألكسندر هيلر درس القانون في جامعة «روبريخت كارلس»، في هايدلبرج الألمانية، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون عن أطروحته المعنونة بـ«التحكيم في الدول العربية»، تأتي خبرته المهنية في نطاق التحكيم التجاري والاستثماري الدولي مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط، كما أنه عضو نقابة المحامين في مدينة فرانكفورت عام 2021 .