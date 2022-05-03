شركات عالمية تحذر من استمرار أزمة نقص الرقائق.. خسائر 8 مليارات دولار

أدى النقص المستمر في الرقائق والمواد الأساسية الأخرى إلى إجبار بعض شركات التكنولوجيا والسيارات في العالم على تقليص أهدافها هذا العام.

أبل تواجه تحديات سلاسل التوريد

وحذر «تيم كوك»، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، من أن الشركة ليست محصنة ضد تحديات سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن أعمال iPad كانت تعاني من قيود كبيرة جدًا على التوريد خلال الربع الأخير، وفقاً لـ«CNBC».

وقال لوكا مايستري المدير المالي لشركة أبل، إن هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها في الربع الحالي، بما في ذلك قيود العرض المتعلقة بـ Covid-19 التي يمكن أن تضر المبيعات بما يتراوح بين 4 مليارات دولار و8 مليارات دولار، وتراجعت أسهم شركة آبل بنحو 3.7 في المائة يوم الجمعة بعد تقرير أرباحها.

وتعتبر أشباه الموصلات جزءًا أساسيًا من التكنولوجيا التي تسمح لمجموعة متزايدة من المنتجات بأداء المهام التي لن تكون قادرة على القيام بها لولا ذلك، وبالتالي فهي موجودة في كل شيء بداية من المحامص والغلايات إلى الطائرات المقاتلة ووحدات التحكم Nintendo Switch.

أزمة سلاسل التوريد تعطل نمو نوكيا

من جانبه، قال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، إن شركة الاتصالات الفنلندية كانت ستنمو بشكل أسرع في الربع الأخير لولا مشكلات سلسلة التوريد، وفقاً لـ«CNBC».

وأضاف لوندمارك: «عندما نتحدث عن أشباه الموصلات، نشهد تحسينات هنا وهناك، الأمر خاص بالمورد تمامًا في الوقت الحالي، ولكن عندما ننظر إلى العام بأكمله والنصف الثاني من العام، ما زلنا نأمل أن تبدأ الأمور في الظهور بشكل أفضل بحلول نهاية العام».

وأشار لوندمارك، إلى أن عمليات الإغلاق في الصين تزيد من حالة عدم اليقين على المدى القصير، في إشارة إلى سلسلة توريد الرقائق في نوكيا.

آثار الأزمة على شركات السيارات

تستمر شركات السيارات، التي تميل إلى استخدام رقائق أقل تقدمًا في الشعور بآثار أزمة الرقائق المستمرة، وتسبب نقص الرقائق العالمي في إحداث دمار لصناعة السيارات خلال عام 2021، حيث كافح الكثير منهم للعثور على قطع السيليكون التي يحتاجونها لتشغيل ميزات مثل مثبت السرعة وأجهزة استشعار وقوف السيارات.

النقص المستمر في الرقائق

وقال علا كالينيوس الرئيس التنفيذي لشركة Daimler، إن النقص المستمر في الإمدادات، خاصة فيما يتعلق بأشباه الموصلات، هو أحد التحديات الرئيسية الثلاثة في بيئة الأعمال الحالية.

وأضاف كالينيوس أن عمليات إغلاق Covid الجديدة في الصين، وهي واحدة من أكبر أسواق Daimler، يمكن أن تؤثر على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.

فيما صرح جيم روان الرئيس التنفيذي لشركة Volvo Cars ، أن فولفو لا تمتلك حاليًا مجموعة شرائح كافية واحدة معينة، وأضاف أن الشركة ستتأثر بهذا الإصدار في الربع الثاني، لكنه قال إن الشركة لديها توريد مضمون من شأنه أن يساعدها في النصف الثاني من العام.