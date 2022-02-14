«فورد» تعلن خفض إنتاج السيارات بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، إنها ستواصل تعطيل بعض مصانع تجميع السيارات في الأسبوع الذي يبدأ في 14 فبراير بسبب النقص العالمي الذي يضرب العالم منذ جائحة كورونا العالمية وتسبب في قلة المعروض من الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعات متعددة في مقدمتها صناعة السيارات.

وقف الإنتاج شاحنات الترانزيت في مصنع ولاية كانساس

قالت شركة فورد موتور الأمريكية في بيان، إنها ستتوقف عن الإنتاج في مصنع التجميع في أوهايو وكذلك خط إنتاج شاحنة الترانزيت في مصنع الشركة بولاية كانساس سيتي للتجميع التابع لها، كما ستعمل بنوبات عمل مخفضة في مصانع تجميع شاحنات كنتاكي، وشيكاغو، وديربورن «ميشيغان» نتيجة لنقص الإمدادات من الرقائق الإلكترونية التي تواجه نقصاً عالمياً.

وفي الأسبوع الماضي، علقت فورد موتور الأمريكية أو خفضت الإنتاج في ثمانية مصانع في أمريكا الشمالية بسبب النقص، وقالت شركة فورد في وقت سابق إن الربع الحالي سيكون أدنى نقطة لإنتاج السيارات بسبب نقص الرقائق.

تراجع أسهم شركة فورد في البورصة

وتراجعت أسهم شركة فورد يوم الجمعة الماضية، بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات دخلاً ربع سنويًا أقل من المتوقع وتوقعت تعافيًا أبطأ في إنتاج السيارات لعام 2022 مقارنةً بشركة جنرال موتورز المنافسة.

خفض الإنتاج في 8 مصانع للشركة في أمريكا والمكسيك

كانت الشركة الأمريكية قد قالت في بيان سابق يوم الجمعة الماضي إنها تعتزم تعليق أو خفض الإنتاج في ثمانية من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا طوال الأسبوع بسبب قيود توريد الرقائق الإلكترونية.

تأتي تغييرات سياسات شركة فورد موتور الأمريكية بعد يوم من تحذير صانع السيارات من أن نقص الرقائق سيؤدي إلى انخفاض في حجم السيارة في الربع الحالي.