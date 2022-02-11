«فولفو» تتوقع تراجع إنتاج السيارات بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

تتواصل أزمة قطاع صناعة السيارات تأثراً بالنقص العالمي في الرقائق الإلكترونية، والذي أدى إلى تراجع إنتاج السيارات على الصعيد العالمي، مما أثر على النتائج المالية للشركات، وتسجيلها أرباح دون المتوقع، وسط زيادة في الطلب.

نقص الإمدادات العالمية يؤثر على الأرباح

وأعلنت شركة فولفو للسيارات اليوم الجمعة، أرباحا دون توقعات المحللين متأثرة بنقص الإمدادات العالمية المستمر في حين ظل الطلب على منتجاتها من السيارات قويا.

وقالت شركة صناعة السيارات التي تتخذ من «جوتنبرج»، مقراً لها، والتي أُدرجت في بورصة ناسداك ستوكهولم في أكتوبر الماضي، إنها تتوقع استمرار زيادة حجم المبيعات في عام 2022، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بسبب الآثار المستمرة لجائحة كورونا لا تزال مرتفعة.

خفض إنتاج السيارات رغم الطلب القوي

واضطرت شركة فولفو وشركات تصنيع السيارات العالمية الأخرى إلى خفض إنتاج السيارات، على الرغم من الطلب القوي في الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.

وقالت الشركة السويدية في بيان «بينما تراجعت حدة النقص في المكونات إلى حد ما، من المتوقع أن تظل سلسلة التوريد عاملا مقيدا».

أرباح فولفو التشغيلية

وانخفضت أرباح فولفو التشغيلية في الربع الأخير من العام إلى 3.7 مليار كرونة سويدية «396.4 مليون دولار»، من 4.9 مليار قبل عام، مقارنة بمتوسط ​​4.77 مليار في توقعات استطلاع أجرته رفينيتيف.

وارتفع هامش الأرباح التشغيلية للعام بأكمله للشركة إلى 7.2٪ من 3.2٪ في عام 2020 ، مقابل 5.2٪ في عام 2019 ، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

واقترحت شركة فولفو، المملوكة للأغلبية في شركة جيلي القابضة الصينية، عدم دفع أي أرباح خلال العام الجاري، تأثراً بالأزمة.