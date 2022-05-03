تسجيل 79 تعديا على الأراضي الزراعية خلال شهر مارس الماضي

كشف تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عودة ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية مرة أخرى، بعدما سجلت صفراً خلال الأشهر الماضية، وسجلت 13 محافظة يوم السبت الماضي تعديات بلغ عددها 79 حالة، على مساحة 5 أفدنة زراعية وفقا لتقرير المتابعة اليومية لحالة البناء على الأراضي الزراعية.

13 محافظة تسجل تعديات جديدة على الأراضي الزراعية

ووفقا للتقرير الصادر عن الإدارة يوم السبت الماضي سجلت محافظات «الغربية والمنيا والشرقية والقليوبية والفيوم وأسيوط وبني سويف والجيزة والمنوفية وسوهاج والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية»، تعديات على الأراضي الزراعية بالبناء، بعدما سجلت تلك المحافظات «زيرو» تعديات خلال شهري نوفمبر ومارس الماضيين.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ارتفاع مؤشر التعديات خلال الأيام الماضية، جاء نتيجة حالة الارتباك في الإدارة المركزية لـ حماية الأراضي بعد منع رئيس الإدارة من مباشرة عمله من قبل بعض الموظفين، وتحريره المحضر رقم 2124 إداري بقسم الدقي اتهم فيه خمسة موظفين بمنعه من دخول مكتبه وتحريض موظفين آخرين على عدم العمل ومنعه من دخول مقر الإدارة، وممارسة عمله وتعطيل المرفق أمام جمهور المتعاملين.

منع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي من دخول مكتبه

وأضاف المصدر أن رئيس الادارة «الممنوع من دخول مكتبه»، كان وضع خطة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أطلق عليها «المنع من المهد»، تتم بالتواصل بين الجهات الرسمية سواء كانت وزارة التنمية المحلية أو الزراعة أو الداخلية، والمشايخ والعمد للقضاء على التعدي من المهد وقبل الشروع بالبناء سواء بالإبلاغ أو بالتدخل المجتمعي لمنعها قبل توقيع العقوبة التي أقرها القانون، وهو ما تسبب في تراجع الظاهرة التي قضت على ما يقرب من 100 ألف فدان منذ قيام أحداث يناير 2011 وحتى العام الماضي.

ولفت المصدر إلى أن أسباب منع رئيس الإدارة من دخول مكتبه تعود إلى شروعه في تنفيذ خطة تطوير مالية وإدارية وفنية بالتحول الرقمي داخل الإدارة وأرشفة التعديات وتوفير المعطيات والأجواء المطلوبة للوصول إلى «زيرو» تعديات بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.