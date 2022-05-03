التفاصيل الكاملة لحفل فريق maroon 5 اليوم أمام الاهرامات

يحيي فريق البوب الأمريكي maroon 5 حفله الغنائي الكبير، مساء اليوم من أمام اهرامات الجيزة ضمن جولتهم الغنائية في الشرق الأوسط والتي من المقرر أن تستمر لنهاية الشهر الجاري.

يتكون فريق مارون 5 من 5 أعضاء، أبرزهم الأمريكي آدم ليفين، المغني الرئيسي للفرقة والذي يعد أحد أبرز المغنيين في العالم، ومعه جيسي كارمايكل وميكي مادن وجيمس فالنتاين ومات فلين وبي جيه مورتون.

فريق maroon 5 يتكون من 5 أفراد

أسعار تذاكر حفل Maroon 5 اليوم كانت قد أعلنت عبر موقع «تيكتس مارشيه»، وتراوحت أسعارها ما بين 2500 إلى 5 آلاف جنيهًا.

كانت الحفلة قد لاقت دعوات للمقاطعة خلال الأسابيع الماضية عقب إعلان الفريق لها، حيث أن جولة الفريق في منطقة الشرق الأوسط ستشهد إقامة حفل غنائي في مدينة تل أبيب التابعة للاحتلال الإسرائيلي في التاسع من شهر مايو الجاري، وهو ما رفضه عدد كبير من جمهور الفريق فى مصر نظرا لرفضهم التطبيع.

دعوات لمقاطعة حفل maroon 5 بالأهرامات

في حين أن الفريق سيزور قبل زيارة الأراضي المحتلة، أراضي دولة الإمارات العربية، وإقامة حفل غنائي في السادس من الشهر الجاري في إمارة أبو ظبي.

فريق مارون يعد واحدا من أهم فرق العالم الغنائية في موسيقى البوب، وحاز خلال مسيرته على عدد من الجوائز الكبرى أهمها جائزة جرامي

وسيشهد حفل اليوم تقديم الفريق أغنيات آخر الألبومات التي طرحتها الفرقة، وهو ألبوم Jordi الذي صدر العام الماضي ومن ضمن أغانيه Memories وNobody’s Love وBeautiful Mistakes.

يذكر أن أغنية Beautiful Mistakes لـMaroon 5، حققت مشاهدات وصلت إلى 30 مليون مشاهدة، بعد طرحها يوم 11 مارس الماضى.