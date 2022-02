أسعار تذاكر حفل maroon 5 وطريقة الحجز إلكترونيا

زاد البحث في الآونة الأخيرة عن أسعار تذاكر حفل الفرقة العالمية maroon 5، حيث أن الفرقة من المقرر أن تقدم حفل تحت سفح الهرم يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو المقبل، حيث أعلنت الفرقة استعدادها لإحياء الحفل، وهي من أشهر الفرق الأمريكية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، بعد تقديمها العديد من الألبومات والأغاني الناجحة لمدة أكثر من 25 عاما.

أسعار تذاكر حفل maroon5

وتم الإعلان عن أسعار تذاكر حفل Maroon 5 على موقع «تيكتس مارشيه»، وجاءت أسعار التذاكر بـ2300 جنيهًا لفئة Floor Regular، وسعر 4500 جنيه لفئة Floor gold/ Regular، وتم تحيد سعر 5000 جنيه لفئة VIP Platform / Regular.

طريقة حجز حفلة Maroon 5 إلكترونيا

ومن المقرر أن يبدأ حفل الفرقة الأمريكية الشهيرة في الساعة 8 مساء، على سفح الأهرامات ويمكن حجز تذاكر الحفل إلكترونيا من خلال موقع تيكتس مارشيه، حيث أنه يتم الدخول على الموقع واختيار خانة الحفل، ثم الضغط على خانة التسجيل وملء البيانات المطلوبة، ثم الضغط على تسجيل واتباع الخطوات المطلوبة لحجز الحفل.

فرقة Maroon 5

تتكون فرقة Maroon 5‏ الأمريكية من خمسة أعضاء هم آدم ليفين مؤدي الأغاني الرئيسي وجيمس فالنتين عازف قيثارة، جيسي كارمايكل، وميكي مادن، ومات فلين الدرامز، وبدأت الفرقة عام 1994، حيث حققوا شعبية واسعة في العالم، ولهم العديد من الأغاني المميزة التي حققت نجاح كبير على مستوى العالم، وعلى مدار أجيال عديدة.

أغاني حفل Maroon 5

ومن المقرر أن يقدم فريق Maroon 5 باقة من أبرز أغانيه مثل payphone، memories، girls like you، Animals، This love، sugar، she will be loved، one more night، This Love، cold، wait، can`t leave you alone، wakeup call، وغيرها