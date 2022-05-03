«مراكز الثقافة الإسلامية».. كل ما تريد معرفته عن ضوابط وشروط الالتحاق

يبحث الكثيرون عن طرق وشروط التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وأماكن تواجدها وكيفية الالتحاق بها، خاصة بعد إعلان الوزارة عن فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالأوقاف الأحد 15 مايو، مع التوسع في فتح هذه المراكز على مستوى الجمهورية، والاستفادة بأوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية في مجال الدعوة وأوائل مراكز إعداد المحفظين في مجال تعليم القرآن الكريم.

مراكز الثقافة الإسلامية

وجاءت ضوابط وزارة الأوقاف على النحو التالي:

1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 70% كشرط أساس لدخول الامتحان النهائي.

مصروفات الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها (800 جنيه) عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، خلال أسبوع من إعلان الأسماء النهائية.

3- لن يزيد عدد الدارسين عن (30) دارسًا أو دارسة في الفصل الواحد، والأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

- في حال قل عدد الدارسين عن (30) دارسًا في الفصل في أي مركز في الفرقة الأولى يتم فتح الباب أمام غير المسجلين لاستكمال عدد الفصل.

5- ستكون المحاضرات مركزية عن بُعد لأي أعداد في أي فصل يقل عدد المسجلين فيه عن (15) دارسًا.

6- يمنح الدارس أو الدارسة فرصتين امتحانيتين اثنتين (دور أول - دور ثان).

عدد مراكز الثقافة الإسلامية

وذكرت وزارة الأوقاف في وقت سابق، أن عدد المراكز الثقافية الإسلامية يصل إلى 35 مركزا، على مستوى الجمهورية، الدين الإسلامي دين المعرفة وأول كلمة نزلت علي النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمة اقرأ وكانت مفتوحة في جميع المجالات على مستوى البشرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بها طريقا إلى الجنة»، لم يحدد أي علم أو أي معرفة، لذلك نؤكد أن أي علم أو معرفة تسعى إليها لإفادة هذا الوطن وخدمة المجتمع والبشرية فهي طريق من طرق الجنة.

وعن المحتوى الثقافي الذي يقدم للدارسين في مراكز الثقافة الإسلامية، فهو دورات تأهيلية لهم في الفقة والتفسير والحديث وفي قضايا التجديد.