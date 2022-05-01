عاجل.. «الأوقاف» تعلن ضوابط ومواعيد دروس العصر وخاطرة العشاء بعد رمضان

أصدر الدكتور هشام عبدالعزيز، منشورًا عامًا رقم 35 لسنة 2022م، بخصوص أداء الدروس الدينية بالمساجد بعد شهر رمضان، موضحًا شروط وضوابط أداء تلك الدروس، والتي جاءت كالتالي:

المساجد الكبرى التي يوجد بها إمامان أو أكثر

1- يكون درس العصر يوميًّا من الأحد إلى الخميس.

2- تكون خاطرة العشاء يوميًّا من الأحد إلى الأربعاء.

3- تكون دروس الواعظات والمحفظات عقب صلاة الظهر، وفق الخطة التي تضعها كل مديرية وتعتمدها من رئيس القطاع الديني.

المساجد التي يوجد بها إمام واحد

1- يكون درس العصر ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي: «الأحد – الثلاثاء – الخميس».

2- تكون خاطرة العشاء ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي: «الاثنين – الثلاثاء - الأربعاء».

3- تكون دروس الواعظات والمحفظات عقب صلاة الظهر، وفق الخطة التي تضعها كل مديرية وتعتمدها من رئيس القطاع الديني.

تنظيم القوافل الدعوية للمدارس

وأوضح المنشور أنه يتم تنظيم القوافل الدعوية للمدارس، ومراكز الشباب والأندية الرياضية وقصور الثقافة، لجميع الأئمة بالتنسيق بين مديري مديريات الأوقاف ومديري مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كل في محافظته.

ومن المقرر العمل بهذه الخطة بدءًا من الأحد الموافق 8 مايو الجاري، وعلى جميع مديري المديريات والإدارات بوزارة الأوقاف اتخاذ اللازم لتنفيذ ذلك.

مجلة الاجتهاد التجديدية

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تدشين مجلتها التجديدية «الاجتهاد»، عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وتهدف المجلة إلى تشجيع الباحثين من الأئمة وشباب أعضاء هيئة التدريس وغيرهم إلى الاجتهاد في دراسة القضايا العصرية في ضوء فقه الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، في إطار فهم مقاصده العامة، لتكون أحد أهم منابر التجديد في القرن الحادي والعشرين

وأكدت الوزارة أن المجلة ستوفر مكافآت جيدة للباحثين والكتاب الجادين في تناول قضايا التجديد، تشجيعًا على فتح باب الاجتهاد أمام الجادين من أهل الاختصاص والنظر، القادرين على فهم الدليل وإنزاله على مظانه من الواقع في فهم مستنير للدليل والواقع معًا.