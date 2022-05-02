عاجل.. «الأوقاف»: لا حج على نفقة الدولة للعاملين بالوزارة تحت أي مسمى

أعلنت وزارة الأوقاف أنه لا يوجد حج على نفقة الدولة هذا العام، وفقًا لما أكدت عليه اللجنة العليا للحج، مؤكدة أنه لا حج على نفقة الوزارة تحت أي مسمى، موضحة أن الحج فرض على المستطيع بدنيًا وماليًا، وأنه لا تثريب على غير المستطيع، وأن أبواب الرحمة واسعة.

شروط التقدم لتأشيرات الحج العادية

وكشفت الوزارة في بيان لها، عن حصتها في تأشيرات هذا العام على النحو التالي: أولًا تأشيرات الحج العادية «غير الإشرافية» وعددها خمس تأشيرات، والتقدم لها يكون وفقًا للضوابط التالية:

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها، ولم يسبق له أداء الحج نهائيًا من قبل من خلال الوزارة ولا من غيرها، أي: أنه يتقدم لحج الفريضة.

- أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة، علمًا بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال إحدى شركات السياحة، ويتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده الشركة.

- في حال كون المتقدمين خمسة فأقل سيتم قبولهم فورًا، وحال زيادة عدد المتقدمين عن خمسة سيتم عمل قرعة بينهم، مع تخصيص ثلاث تأشيرات للأئمة واثنتين لغيرهم من العاملين بالأوقاف، ويتم اختيارهم جميعًا بالقرعة من بين المتقدمين.

- يتعهد الإمام أو أي من القيادات الدينية بالوزارة من المتقدمين بأداء الجانب التوعوي والتثقيفي فيما يتصل بفقه الحج، متطوعًا خلال مدة أدائه للفريضة حال تكليف الوزارة له بذلك.

- يتعهد المتقدم بدفع كامل المبلغ الذي تحدده شركة السياحة التي ستنفذ التأشيرات فور قبوله وإعلامه.

- على الراغبين في ذلك ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق ٥ مايو الساعة الثالثة عصرًا على الرابط التالي وفق النموذج المرفق «نموذج 1»: https://forms.gle/HSajkXVE11hbYk4E9

التأشيرات الإشرافية

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للتأشيرات الإشرافية لأداء مهام التثقيف الفقهي والرد على أسئلة الحجاج فيما يتصل بشئون الحج، وهي مخصصة للأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية والواعظات المعتمدات من الواعظات المعينات بالوزارة والواعظات المتطوعات من خريجي أكاديمية الأوقاف، ويجري التقدم لها، وفقًا للضوابط التالية:

- تحمل كامل النفقات التي تحددها الجهة التي سيخرج معها مشرف علمي ودعوي، سواء أكانت وزارة السياحة أم الداخلية أم التضامن الاجتماعي بحسب الأحوال، ووفق توزيع القطاع الديني للمتقدمين على هذه الجهات، دون تحمل وزارة الأوقاف أية تكاليف مالية أو بدل سفر أو خلافه.

- أن يجتاز الإمام وتجتاز الواعظة بتفوق اختبار فقه الحج الذي تعقده الوزارة؛ إذ إن مهمتهم ستكون هي التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج، وذلك لمن لم يسبق له أو لها اجتياز هذا الاختبار سابقا بنجاح.

- على الراغبين في ذلك ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس المقبل، الموافق 5 مايو الساعة الثالثة عصرًا على الرابط التالي، وفق النموذج المرفق «نموذج 2»: https://forms.gle/zA1ManJD8PF9MwyG7 .