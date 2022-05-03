عيد فلسطين صفعة على وجه الاحتلال.. كحك منزلي ومسرح ومشاركة بالخير

لم يسرق منهم الاحتلال فرحتهم، يكافحون من أجل السعادة بشراسة لا تقل عن كفاحهم لاستعادة الأرض، رفضوا سرقة الثروات وتعطيل الأحلام، فالشعب الفلسطيني الحر لا ينساق خلف الخوف والترهيب، يحافظ على هويته وعاداته وثقافته رغم التضييق والتخريب، يستطيع الاحتفال بجميع مناسباته، يصنع فرحته بنفسه ولا ينتظرها من أحد، وهو ما فعلوه في مختلف المدن خلال عيد الفطر المبارك.

كحك لانا المنزلي في حيفا عادة عمرها 20 سنة، فرحة أطفال الفقر في خان يونس بكسوة العيد على يد متطوعات الخير، عروض مسرح عناد تعيد البهجة لأسر المخيمات بأبطال من ذوي الهمم، عيد مميز لأطفال التوحد خارج عزلتهم في غزة، جميعها قصص تٌبرز من خلالها «الوطن» قدرة الشعب الفلسطيني على صٌنع فرحته بنفسه، وأن الاحتلال مهما حاول لن يسرق هويتهم الحرة، ففي الخارج جنود ببيادات غاشمة تحاول تدمير كل ما أصله عربي، بينما في داخل المنزل فرحة عيد.