جمعية رجال الأعمال: دعم الرئيس السيسي للصناعة يسهم في زيادة معدل النمو

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الصناعة وتعزيز نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي، هي إشارة إيجابية يجب على الحكومة استغلالها أفضل استغلال بعد الدعم الهائل من القيادة السياسية لمنح القطاع الخاص أدوار جديدة لتعمل جنباً إلى جنب الدولة المصرية لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المأمول.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن كرجال أعمال ومستثمرين ومصنعيين، نترقب خطوات الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ تكليفات الرئيس، ونتمنى أن تنجح الحكومة في مساندة القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة».

وطالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الحكومة بالتنمية الصناعية على غرار طفرات التنمية في العقارات والعمران، مشيرا إلى أهمية أن تحصل التنمية الصناعية على حقها من الاهتمام، بقدر ما دفعت الدولة التنمية العمرانية إلى الأمام خلال السنوات الماضية.

واشار فوزي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن القيادة السياسية تفتح ذراعيها للجميع للوقوف صفا واحدا، للوصول بسفينة الاقتصاد المصري إلى بر الأمان في ظل التحديات العالمية التي خلفتها الحرب التجارية بين أمريكا والصين في عام 2018 ثم جائحة كورونا قبل ثلاث سنوات في عام 2019، ثم جاءت الحرب بين روسيا و أوكرانيا في نهاية شهر فبراير الماضي لتزيد من المتاعب والتداعيات السلبية للاقتصاد العالمي، ما أثر على الاقتصاد المحلي باعتبار مصر جزء من العالم وتأثرت بالموجات التضخمية مثلها مثل باقي دول العالم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هامش إفطار الأسرة المصرية الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم القطاع الخاص وخفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.