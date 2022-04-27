مستقبل وطن يثمن قرارات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

أعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده الكامل لكافة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية، ويثمن الحزب سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري وإطلاعهم بكل شفافية على كل المستجدات على الساحة المصرية.

الحزب: نتحمل مسؤولياتنا في تنفيذ تلك القرارات

وأكد الحزب، في بيان له منذ قليل، استمرار تحمل مسؤولياته من خلال أعضائه بغرفتي البرلمان وتشكيلاته بالمحافظات في تنفيذ تلك القرارات والعمل عليها باعتبارها خطوة حقيقية في بناء الجمهورية الجديدة.

مستقبل وطن: رؤية الرئيس تهدف إلى تعضيد حالة الاستقرار المجتمعي

ونوه حزب مستقبل وطن إلى تسخير جميع إمكانياته للمساهمة في تفعيل قرارات الرئيس، والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تعضيد حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري.