خبير: الفترة الحالية أفضل وقت لشراء العقارات في العاصمة الإدارية

قال محمود طاهر عضو غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن لا أحد ينكر تأثير تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية علي القطاع العقاري المصري، وعلى الرغم من ذلك فإن القطاع لا يعاني من أي ركود في الإقبال على الشراء، لأن العميل أو المواطن أصبح أكثر وعيًا من السنوات الماضية، ويعلم تمامًا أن العقار مخزن للقيمة وأسعاره في ارتفاع مستمر.

القطاع العقاري يحظى بإقبال واسع

وأضاف «طاهر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العقار يكتسب أهمية بالغة كوعاء ادخاري واستثماري يحفظ قيمة الأموال ويدفعها للربح والنمو، مؤكدًا أن القطاع العقاري يحظى بإقبال واسع واستطاع تخطي العقبات التي واجهته.

ولفت عضو غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلى أن الأزمة العالمية الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع، وطالت أيضًا قطاع العقارات والمطورين في جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحًا في الارتفاعات المتتالية العالمية لأسعار مواد البناء المختلفة، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع.

أفضل فترة لشراء العقارات

وأشار إلى أن القطاع العقاري سيتخطى كل ذلك كما حدث من قبل والإقبال على شراء العقار لن ينتهي مع عودة العاملين في الخارج والراغبين في سكن للحياة الزوجية، ناهيك عن الاستثمار في العقار التجاري والإداري والطبي حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية أصبحت مركزًا لجذب الاستثمارات وجذب الراغبين في الشراء، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال الوزرات والموظفين للعاصمة الإدارية.

ونصح عضو شعبة الاستثمار العقاري الراغبين في الشراء بأن يشتروا خلال الفترة الحالية، خاصة مع الإقبال الكبير على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق القاهرة.