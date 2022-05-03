سر خلاف توفيق الدقن مع يوسف شاهين وحذف مشاهده من فيلم «الأرض»

أحيا المحامي ماضي الدقن، الذكرى الـ96 على ميلاد والده الفنان توفيق الدقن، المولود حسب شهادة الميلاد في 3 مايو من العام 1923، وفي الحقيقة مولود عام 1926، على حد قول «الدقن» الابن، مضيفا: «وقتها جدنا الكبير كان عنده ابن أسماه توفيق هو المولود فى مايو 1923 ومات صغيرا، وبعد ثلاث سنوات رزقه المولى بطفل آخر فلم يصدر له شهادة ميلاد وعاش بنفس الاسم طوال حياته، الفنان الكبير توفيق الدقن كان يتندر على نفسه ويقول أنا عايش حياتى بدل فاقد، فيه 3 سنوات من عمري ماعشتهمش».

خلاف توفيق الدقن ويوسف شاهين

وأضاف ماضي الدقن: «أيا كان رقم ذكرى الميلاد فحكايتنا اليوم عن سر خلاف توفيق الدقن مع يوسف شاهين، وسبب الأخير باقي دوره في فيلم الأرض ولدرجة أن الناس تشعر أن هناك شيئا ناقصا في الفيلم، الفنان الكبير توفيق الدقن، كانت لديه فلسفة خاصة في أدوار الشر؛ فلم يقدم أبدًا دورًا أو مشهدًا يخدش الحياء، أو يرضى عن مشهد لا يتم توظيفه دراميا بشكل جيد».

دور توفيق الدقن في فيلم الأرض

وتابع ماضي الدقن عبر حسابه على «فيسبوك»: «في فيلم الأرض قدم توفيق الدقن شخصية الشيخ شعبان المجذوب الذي يتاجر بالدين، وكانت تساعده خضرة الفنانة فاطمة عمارة، لكن يوسف شاهين، طلب منه عمل مشهد يعتدي فيه على خضرة، وبعدها يقتلها ويلقي جثتها في الترعة، وكانت وجهة نظر توفيق الدقن أنه من الممكن عمل المشهد بدون قبلات من خلال حلول كثيرة لعمل مشهد لا يخدش الحياء، وطالبه بالتلميح للمشهد دون تمثيله بطريقة فجة».

وواصل: «وقتها رفض يوسف شاهين وأصر على المشهد بالكامل وبشكل صريح، وبالفعل قاموا بتجهيز اللوكيشن الخاص بالمشهد، وجلسوا في انتظار توفيق الدقن لكنه لم يحضر، كلموه في التليفون أصر على موقفه مشهد تلميح وليس تصريح، وأصر شاهين على موقفه وحذف باقي دور توفيق الدقن، لذلك حينما يشاهد أحد دور الشيخ شعبان يجده مبتورا، ومشاهد خضرة واكتشاف جثتها غير مبرر وغير واضح».

وختم: «الموقف الذي أصر عليه توفيق الدقن كان سببا رئيسيا في عدم التعامل مع يوسف شاهين وظل الخلاف بينهما لمدة 15 سنة، أما لماذا تصالحا وكيف حدث الصلح فهذه حكاية أخرى».