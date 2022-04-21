على قديمه.. توفيق الدقن يكشف سر عن عبدالمنعم مدبولي: مش بخيل

قال الفنان توفيق الدقن إن الفنان عبد المنعم مدبولي ليس بخيلا ولكنه حريصا، لأنه عاش منذ صغره وهو يتيم وكان ينفق على نفسه وعرف قيمة القرش وأصبح لا ينفق إلا في الضرورة لذا يستلف السجائر ولا يشتري علبة، موضحا أن تجربته علمته قيمة معنى القرش في حياته.

علاقة «الدقن ومدبولي» امتدت لأكثر من 20 سنة

وأضاف «الدقن»، خلال لقاء تليفزيوني مع المذيع القدير مفيد فوزي في قناة «ماسبيرو زمان»، أنه تعرف على الفنان عبد المنعم مدبولي منذ أكثر من 20 سنة معتبرا إياه صديقه وأستاذه في فن التمثيل، إذ تعرف عليه عن طريق أصدقاء مشتركين: «عملي راوية أنا وعبد المنعم إبراهيم، وهو كان صديق مهتم بأمري حتى وأنا هاوي بس وكان عامل قوي لدخول معهد الفنون هو والمرحوم صلاح سرحان».

واقعة المسرح الحر

وأوضح الفنان القدير أنه مضى على شيك بقيمة 600 جنيه بالاشتراك مع سعد أردش على المسرح الحر، وظلا يقدما مسرحية 5 أيام ولم يحصلا على مال ووضعا في موقف محرج وكان سيتم حبسه، مبينا أن الفنانة وداد حمدي تدخلت وطالبتهما بالاستمرار خاصة أنه تم تنظيم رحلات من المدارس وكان سعر التذكرة 25 قرش، وتمت إذاعتها مسجلة وبعدها أصبح هناك إقبال شديد لمدة 3 شهور.

تحيز عبد المنعم مدبولي لبعض الأشخاص

وأشار إلى أن عبد المنعم مدبولي متحيز لبعض الطاقات غير الناجحة رغم معرفته أن هذه الطاقات لمن تنجح، مبينا أنه كان ينتظر أن ينجح كل الأشخاص الذين عملوا معه وكان أحيانا يساعدهم بسبب معروف تم تقديم له عن طريقهم: «عبد المنعم مدبولي كشخص حقق نجاح لكن كمذهب لأ محققش».

أول لقاء مع محمود المليجي

وأكد الفنان القدير أنه يعرف الفنان محمود المليجي منذ عام 1949 أثناء المشاركة في أحد الأفلام وطلبه منه المشاركة في الفيلم: «وأنا بشتغل قدامه في المشهد لسه ببص في عينه روحت واقف مبرجل وعرقت، وكل ما في ذهني راح وهو سيطر عليا بجوز عينه وطبطب على كتفي كده وقال أنا هشرب قهوة 10 دقايق وقالي تعالى نراجع الكلام متخافش أبدا، افهم الكلام وحسه وقوله ده مش قرآن يعني، وخدني بعد كده في حضن، وقالي أفتكر أنت هتبقى نجم كويس، اللي خدته منه في ساعة واحدة عادل 4 سنين دراسة في معهد الفنون».