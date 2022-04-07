عمر خيرت يستعيد ذكريات تعاونه مع يوسف شاهين: كان يرقص على ألحاني

تحدث الموسيقار عمر خيرت في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان «المتمرد.. سيرة حياة»، الصادر عن نهضة مصر، عن تجربته المهنية وأبرز المحطات في مسيرته والشخصيات الفنية التي تعاون معها في الأعمال الفنية ومن بينهم المخرج يوسف شاهين الذي قدم معه فيلمين هما «اليوم السادس»، و«سكوت هنصور».

أول تعاون لعمر خيرت مع يوسف شاهين

وقال عمر خيرت أن بداية العمل مع يوسف شاهين يرجع إلى الثمانينيات، خلال وضع موسيقى فيلم «اليوم السادس»: «عرفت أن النجمة المصرية العالمية داليدا ستكون البطلة، وكان أمرا مهما للغاية، فداليدا هي النجمة الكبيرة التي يشار إليها في كل بلاد الدنيا، وكان السؤال الذي دار في ذهني حينها: هل ألحن لداليدا؟!»

عمر خيرت: يوسف شاهين كان يرقص على ألحاني

متابعا: «قابلت شاهين وأخبرني أن داليدا لن تغني، فقط مجرد دندنة في بعض المشاهد، وأن هناك أوبريت مهم في الفيلم علي أن ألحنه، وهو: مسمعتش يا غايب .. حدوتة حتتنا، من كلمات الشاعر العظيم صلاح جاهين، ورغم أن الشخصية التي قدمها محسن محيي الدين، بطل الفيلم هي شخصية شاب فقير، إلا أنى وزعت جزءً من الأوبريت بشكل أوركسترالي، بل وعزفت بيدي فيه مقطوعة درامز ارتجالية، كان يوسف شاهين يرقص على إيقاعها أمامي لتعليم بطل الفيلم محسن محيي الدين».

تسجيل أغاني «سكوت هنصور» في فرنسا

وتابع: سجلنا أغاني «سكوت هنصور» في فرنسا، في بداية الألفية، وهذه أيضا من الأشياء التي كنت انتظرها في حياتي، لأني تمنيت أن تعزف موسيقاي من خلال أوركسترا كبيرة قوامها نحو 100 عازف، وقد تم التسجيل داخل استديو كبير بباريس مما أعطى فرصة لإبراز قوة الموسيقى ما بشعر معها المستمع بإحساس عال، وهو ما جعل يوسف شاهين يبكي عندما استمع إلى أغنية «المصري» التي غنتها لطيفة في الفيلم، وأعتقد لولا هذا العدد من العازفين لما خرجت بهذا الشكل حيث كان الأمر سيختلف تماما عن التسجيل في الاستديوهات المصرية التي كنا نستعين فيها بعدد قليل من الموسيقيين.

وفي أثناء تسجيل موسيقى «سكوت هنصور» وجدت ثناء شديدا من المايسترو والعازفين الفرنسيين، سواء على الموسيقى أو الموسيقى أو الأوراق الموسيقية «النوت» التي كتبتها، وعرفوا أن مصر بها موسيقيين على درجة رفيعة من العلم والفهم الموسيقي.