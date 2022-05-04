حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4-5-2022 عاطفيا ومهنيا

في كثير من المجالات استطاع مواليد برج القوس إثبات قدراتهم على النجاح، ومن أبرز هؤلاء المشاهير، لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، اولفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.

وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يعرض موقع بوابة «الوطن» وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس الراغبين في الاطلاع على التغيرات التي حدثت في الفلك، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ أصحاب برج القوس خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك على المستوى العملي يكون، القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا، تحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّه على المستوى العاطفي والعائلي، إذا كنت متزوجا من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

صفات برج القوس

يُعرف عن برج القوس الملل السريع، فهو لا يستطيع الاستمرار في عمل واحد لفترة طويلة، بل يسعى دائمًا للعمل الحر والذي يتطلب الإبداع، والتفكير خارج الصندوق، لذلك هم يتميزون في أعمال التصوير والديكور والتمثيل والإخراج، والفن التشكيلي.