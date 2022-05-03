حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 3-5-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرون بشغف عبر صفحات موقع الوطن حظك اليوم، والذي يتغير بشكل يومي، وفق حركة التغيرات للكواكب والنجوم، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية والمزاجية للإنسان، وفق ما يقوله خبراء الفلك والأبراج.

وبالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تعرض موقع «الوطن»، في إطار الخدمات التي تنشرها على صفحات البوابة المختلفة، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس، ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقًا جديدة.

حظك اليوم برج الحمل 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

بينما حظك اليوم على الصعيد العاطفي، يكون الوضع الفلكي داعمًا وقد تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.

حظك اليوم برج الثور 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بإنجاز أعمالك ومراجعة حساباتك بعناية.

حظك اليوم برج الثور 3-5-2022 على الصعيد المهني

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك جاذبية فقط عليك أن تعتني بأقوالك.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يمنحك القمر السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

حظك اليوم برج السرطان 3-5-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابقَ متحفزًا ومراقبا.

حظك اليوم برج السرطان 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. اهتم بصحتك، ولا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلًا.

حظك اليوم برج الأسد 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به، وتتبلور أفكارك وتتضح.

حظك اليوم برج الأسد 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، اليوم، يمنحك الوضع الفلكي سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحذر التسرع في قراراتك وردود فعلك.

حظك اليوم برج العذراء 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في مواجهتك.. تحكّم في انفعالاتك، وخفف كلامك واستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم برج الميزان 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك.

حظك اليوم برج الميزان 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويعدك بالسعادة ويمدك بالجاذبية والرغبة في الانطلاق مع من تحب.

حظك اليوم برج العقرب 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تبدو اليوم جذابا ورزينا وقادرا على الاقتراب بلطف من الآخرين.

حظك اليوم برج القوس 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود.

حظك اليوم برج القوس 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الصدام مع من تحب ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر وعليك أن تتجنب السرعة.

حظك اليوم برج الجدي 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط وتميل لإنجاز ما عليك من واجبات بجدية وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم برج الجدي 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الدلو 3-5-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن توطد علاقتك بمن حولك وتتوافق معهم وقد تجد نفسك قادرا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم برج الدلو 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.

حظك اليوم برج الحوت 3-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

حظك اليوم برج الحوت 3-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشكلات، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل كلمة وكل تصرف.