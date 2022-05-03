حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

على الرغم من أن مواليد برج القوس من الشخصيات المنطلقة، فإنّه عندما يمر بخيبات أو مشكلات نفسية، ويُفضل الانعزال والبقاء بعيدًا عن الجميع حتى يستجمع شتات نفسه، ويعود من جديد إلى حالته الطبيعية.

ولمواليد برج القوس الراغبين في الإطلاع على التغيرات التي حدثت في الفلك وقد تؤثر عليهم، تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإنّه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك يكون حظ مواليد برج القوس على المستوى العملي مليء بالحذر، والقمر في مواجهة برجك.. كن حريصًا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّه على المستوى العاطفي والعائلي، تنصحك الأفلاك أن تتجنب الصدام مع من تحب ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر وعليك أن تتجنب السرعة.

مشاهير برج القوس

وأثبت الكثير من مواليد برج القوس موهبتهم في المجالات المختلفة، ومنهم ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، الفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.