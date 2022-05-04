حفيد «مبارك» ينشر صورة له في ذكرى ميلاده: «عيدك في الجنة يا جدي»

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك صورة تجمعهما وذلك على عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الأسبق.

وظهر حفيد الرئيس الراحل في الصورة، وهو يجلس بجواره، ممسكا بجهاز ألعاب إلكترونية، فيما كان جده يتطلع إليه باهتمام ومتابعة، وكتب «عمر» مُعلقا على الصورة: «عيد ميلادك في الجنة يا جدي».

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا، حيث بلغ عدد الإعجابات أكثر من 22 ألف تفاعل، و163 مشاركة، و5200 تعليق في الساعات الأولى لنشره، وترحّم المعلقون والمتفاعلون على الرئيس الراحل ودعوا له بالغفران والرحمة.

ذكرى ميلاد مبارك

وتحل اليوم، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي رحل في 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز 92 عاما، عقب صراع مع المرض، وهو من مواليد كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، عام 1928.

السيرة الذاتية للرئيس الراحل مبارك

وتزخر سيرة حسني مبارك، بالعديد من الإنجازات التي حققها منذ حرب أكتوبر 1973 والتي كان قائدًا للضربة الجوية بها، وهو من مواليد كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، عام 1928.

استمر الرئيس الراحل حسني مبارك، في الحكم 30 عاما، منذ 1981، بعد رحيل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهى عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتنحيه عن الحكم في 11 فبراير 2011 بعد 18 يوما من اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، لينهي حياة سياسية استمر خلالها مبارك خارج الحكم 9 سنوات، ووافته المنية عام 2020.