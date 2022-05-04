التموين: فتح مواقع استلام الأقماح المحلية بشكل منتظم لاستقبال الموردين

صرح الأستاذ / أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة بأن السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرًا من السادة وكلاء الوزارة مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات عن فتح جميع مواقع استلام الاقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك والموافق ٤ مايو ٢٠٢٢.

وأكد كمال أن تعليمات معالي السيد الدكتور الوزير لكافة المديريات التموينية بالمحافظات ورؤساء لجان الاستلام بكافة المواقع والتى يبلغ عددها ما يقرب من ٤٥٠ موقع على مستوى الجمهورية وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر، … الخ) بكافة المحافظات بأن يتم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات علي المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الاقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعه، وكذلك التأكيد علي كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة بأن مواقع إستلام الاقماح تعمل يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، كما يقوم معالي السيد الدكتور الوزير بالمتابعة المستمرة مع السادة المحافظين للوقوف على انتظام سير الأعمال لضمان نجاح الموسم واستقبال كافة الكميات المستهدفة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك يقوم المصيلحي بالمتابعة اليومية مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين والتي تقوم بدورها في التدخل السريع والفوري لتذليل اي عقبات قد تشهدها عمليات توريد القمح.