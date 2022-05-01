توقف توريد القمح بشونة دار السلام أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج أن عملية توريد القمح لشونة دار السلام ستتوقف يومي الإثنين والثلاثاء أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء.

توريد 280 طن قمح بمركز دار السلام حتى الآن

تابع محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج أعمال توريد القمح بشونة دار السلام وذلك بحضور ممثلي الإدارة الزراعية وإدارة التموين والبنك الزراعي بمركز دار السلام، حيث بدأ توريد القمح بالشونة بداية من يوم 15 إبريل الماضي، وتم توريد 280 طن حتى بداية صباح اليوم

تفقد عبارة دار السلام البلينا

وفى إطار أخر تفقد محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام عبارة دار السلام - البلينا وذلك لبحث حركة سير العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان سهولة حركة مرور وانتقال المواطنين خلال فترة أيام العيد.

18 موقعا لتخزين القمح بمحافظة سوهاج

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة بمحافظة سوهاج هذا العام قد بلغت 211 ألف و862 فدان موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، بداية من طما شمالا حتى البلينا جنوبا ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي وفقا للمساحة المنزرعة، هذا وقد تم تجهيز 18 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون، تتسع لـ 142 ألف طن قمح.