أسعار الجبن تصل أعلى مستوى منذ 2020.. «اللبن والأعلاف» السبب

ارتفعت أسعار الجبن عالميًا، وفق البيانات التاريخية من مزود البيانات الاقتصادية تريديننج إيكونوميكس، إذ ارتفعت العقود الآجلة فوق مستوى 2.3 دولار للرطل (450 جراما) للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020.

ارتفاع أسعار الحليب

جاءت حركة السوق جنبًا إلى جنب مع أسعار الحليب المرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والحيوانات وغلاء أسعار العلف، وعلاوة على ذلك، يستمر الجبن والزبدة في رؤية مبيعات تصدير قوية، التي قد تمتص أي تباطؤ في الطلب المحلي الأمريكي، بحسب المنصة الاقتصادية.

توقعات بارتفاع أسعار الجبن خلال عام

تاريخيًا، وصل سعر الجبن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.59 دولار أمريكي للرطل (450 جراما) في شهر يوليو من عام 2020، ومن المتوقع أن يتم تداول الجبن عند سعر 2.33 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم تداول الجبن عند 2.46 دولار أمريكي للرطل في غضون 12 شهرًا.

1.6 دولار سعر الرطل في سبتمبر الماضي

بحسب تطور البيانات التاريخية للجُبن، كان سعر الرطل في أول سبتمبر الماضي 1.6 دولار، قبل أن يبدأ الارتفاع ليصل بعد ذلك إلى 1.9 دولار مطلع عام 2022 الجاري، ليواصل الصعود وصولًا إلى 2.3 دولار اليوم الأربعاء.

ويعد الجبن أحد أهم منتجات الألبان، ويعتمد سعره عالميًا على جبن شيدر محلي في الولايات المتحدة، وتُقوم العقود الآجلة مقابل كل 20 ألف رطل.