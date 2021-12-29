«الصناعات»: شائعة استخدام مواد طلاء في صناعة الجبن تؤثر سلبا على سمعة المنتج المصري

قالت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، إن ما تردد من ادعاءات غير حقيقية عن استخدام مواد الطلاء في صناعة الجبن، يؤثر سلباً على مسيرة التنمية ويضر بسمعة المنتج المصري وتنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير، مطالبًة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الادعاءات التي نفتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لخطورتها على مناخ الأعمال والاستثمار المحلي في مصر.

هيئة سلامة الغذاء تنفي استخدام مواد طلاء في مصنع جبنة بالمنوفية

يذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أوضحت في بيان لها بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية لاستخدامه مواد الطلاء، أن المنتج المضبوط ليس «جبن» كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم «جميد بلدي»، ويستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامدة صلبة، ولا تعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة لبيع الأغذية.

«سلامة الغذاء»: المنتج ليس به إي مواد بناء

وذكر بيان الهيئة أن المنتج المضبوط مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا يحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أوغيرها، كما أن البودرة المضبوطة على أنها طلاء حوائط هي شرش اللبن المستخلص من الحليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.

بدوره قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن ادعاءات تداول منتجات غذائية في السوق المصرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصنعة بمواد الطلاء «أكذوبة» وتضر بسمعة المنتج المصري ومناخ الأعمال والاستثمار في مصر، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ومحاسبة كل المتسببين عن تلك الادعاءات.

وأوضح الجزايرلي، أن مثل تلك الادعاءات الكاذبة عن سلامة الغذاء تؤثر بالسلب على الاقتصاد والتجارة والصناعة وما قامت به الدولة من إنجازات وإصلاحات ضخمة على المستوى الاقتصادي والتشريعي بجانب تيسير الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي وخاصًة التصنيع الغذائي، وذلك بعد توحيد جهات الرقابة علي تداول وإنتاج وسلامة الغذاء في ضوء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017.

غرفة الصناعات الغذائية تدعم تشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، دعم الغرفة الكامل لتشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة وعقوبة تداول الأغذية مجهولة المصدر حفاظا علي سمعة المنتج الغذائي المصري وحماية المستهلكين، مضيفًا أن مجلس إدارة الغرفة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يدعمان كل الخطوات والاجراءات والاشتراطات الصحية لضمان انتاج غذاء آمن وصحي.

وأوضح أن الغرفة على تواصل وتنسيق كامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لحصر أي مشكلات ودراسة الشكاوى التي تواجه المنشآت ومصانع الأغذية فيما يتعلق بالرقابة على إنتاج غذاء آمن وصحي، فضلا عن التعاون المشترك في نشر الوعي بالاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء داخل المنشآت والمصانع الغذائية في كافة المحافظات والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي إذ إنه يسهم بـ24.5% من الناتج المحلي الإجمالي كما يوفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال طاقات إنتاجية لما يزيد عن 16 ألف منشأة غذائية مرخصة من أعضاء الغرفة باستثمارات تقدر بنحو 500 مليار جنيه.