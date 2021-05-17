ارتفاع أسعار الألبان الأيرلندية يثير مخاوف «زيادة الجبن والزبادي»

ارتفعت أسعار الألبان الأيرلندية، الشهر الماضي، في وقت تعتبر فيه أيرلندا أكبر مورد للألبان والجبن وخاصة الشيدر لمصر، حيث ارتفعت واردات مصر من الألبان الأيرلندية العام الماضي بنسبة 22%، لتصل إلى نحو 59 مليون دولار بما يوازي 950 مليون جنيه، وفقا لتقرير سابق عن مجلس الأغذية الأيرلندي، في وقت تشهد فيه منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي طلبا متزايدا بشكل ملحوظ من جانب المصريين خلال الفترة الأخيرة، بنسبة نمو 47%.

زيادة أسعار الألبان الشهر الماضي

واطلعت «الوطن» على مرصد تتبع أسعار الحليب التابع للجمعية الأيرلندية لموردي الحليب «ICMSA»، خلال الشهر الماضي، إذ كشف السهم الأخضر عن زيادة في سعر الحليب مقارنة بالشهر السابق له، بواقع 1 سنت لكل لتر من الموردين، وذكرت إحدى العلامات التجارية الشهيرة المتخصصة في إنتاج منتجات الألبان، أنّها ستدفع للموردين 37 سنتا لكل لتر، بزيادة سنت واحد عما كانت تدفعه في الشهر قبل الماضي.

توقعات بالتراجع خلال الفترة المقبلة

من جانبه، قال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إنّ من ضمن أسباب ارتفاع أسعار الألبان عقبات الاستيراد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، ما اضطرهم إلى استخدام اللبن المحلي، فضلا عن زيادة الطلب لمليار و700 ألف مليون مستهلك، ما ساهم بدوره في رفع الأسعار.

وتوقع صقر تراجع أسعار الألبان المستوردة بعد العيد بأسعار تتراوح بين 3-5%، بسبب طرح إنتاج عدد من الدول في الأسواق.

وفيما يتعلق بالألبان المحلية، قال إنّ الزيادة في الأسعار تأتي نتيجة قواعد العرض والطلب في ظل انخفاض كميات الألبان البقري المتاحة بالسوق في فصل الصيف، حتى مع ثبات الطلب، مشيرا إلى أنّ ظاهرة تراجع الإنتاج من الألبان خلال شهر الصيف أمر طبيعي ويحدث بشكل سنوي نتيجة تراجع إنتاجيات الأبقار خلال تلك الفترة.

وأضاف أنّ نسبة التحسن في المبيعات تقدر بنحو 20%، وهي ذات نسب التراجع التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أنّه يمكن القول إن المبيعات عادت لما كانت عليه قبل تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا.