«التخطيط» تصدر تقريرا بإنجازات مشروعات التحول الرقمي المحققة حتى مارس 2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن إنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية «التحول الرقمي» المحققة حتى شهر مارس 2022.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًالة، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن بلغ 376 مركزا حتى مارس 2022 تقدم 289 خدمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركز حتى مارس 2022 تقدم 144 خدمة.

المشروع يتمثل في تجهيز مركز تكنولوجي متنقل

وفيما يتعلق بمشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي أن المشروع يتمثل في تجهيز مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن حتى محل إقامته، لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة ولتوفير حياة أفضل وأيسر للمواطن، وذلك بهدف تقليل معدل تردد المواطنين على الجهات الحكومية وتوفير الوقت والجهد والمال، ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين، موضحًا أن إجمالي عدد المراكز المتنقلة قد بلغ 127 مركزا حتى شهر مارس 2022، منها 40 مركزا متنقلا خاص بخدمات قطاع الأحوال المدنية، 12 مركزا خاصا بقطاع المرور، 40 مركزا خاصا بخدمات الشهر العقاري والتوثيق، 31 مركزا خاصا بمشروع تطوير المحليات.

وفيما يتعلق بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه قد تم رفع القدرة التشغيلية لـ2401 مكتب تسجيل المواليد والوفيات حتى شهر مارس 2022، كما بلغ إجمالي المكاتب المطورة 3034 في مشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات.

إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار

كما استعرض التقرير مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية «المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI» حتى مارس 2022، حيث قامت وحدة إتاحة التصوير الفضائي بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية «72 جهة حكومية»، علاوة على إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات «متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء»، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات.

وأشار التقرير إلى مخرجات وحدة المتغيرات المكانية حيث قامت بتطوير 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، علاوة على تطوير 292 مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 699,847 متغير حتى الآن.