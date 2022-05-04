جنازة مهيبة لـ آلاء ضحية الإهمال الطبي ببورسعيد.. أجرت 9 جراحات «فيديو»

خرجت جنازة مهيبة في بورسعيد لوداع آلاء ناصر التي أطلق عليها الأهالي شهيدة الإهمال الطبي ظهر اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك، من مسجد الكبير المتعال بحي الزهور إلى مثواها الأخير بمقابر بورسعيد

والد آلاء: ابنتي نطقت الشهادة وسامحت كل الناس

وقال طارق ناصر، والد آلاء ذات الـ26 عاما، إن ابنته قبل وفاتها نطقت الشهادة ورددت «الحمد لله.. وقالت إنها سامحت كل الناس ما عدا الطبيب (أمين ز)، ثم قالت مع السلامة يا أبي»، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ويكمل الوالد المكلوم أن الدكتور خبير كريم أبو المجد الذي كان يعالج «آلاء» في آخر أيامها بالقاهرة، قال له إن الطبيب الأول الذي أجرى لها العملية لا يفقه شىيئا في الطب، ويشك في أنه حاصل على شهادة بكالوريوس الطب.

انهيار الأب ونقله لمستشفى الزهور

وعقب الجنازة، نقل الأب إلى مستشفى الزهور في حالة انهيار على فقدان ابنته التي تعذبت لمدة 8 أشهر من الإهمال الطبي.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد شهدت اليوم حالة من الحزن بعد جنازة «آلاء»، وجرى تداول صورتها وهي طريحة الفراش بالمستشفيات طيلة قرابة 8 أشهر، وأجرت حوالي 9 عمليات جراحية، وأن والدها متوسط الحال تم فصله من أحد المصانع ظلما بحسب قولهم، لأنه صاحب ابنته في علاجها ولم يعد قادرا على العمل.

«الوطن» انفردت بحديث مع «آلاء» ضحية الإهمال الطبي

وكانت «الوطن» قد انفردت بحديث مع «آلاء» الحاصلة على ليسانس آداب وهي طريحة الفراش بمستشفى التضامن التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد في نوفمبر الماضي، وأوضحت خلاله أنها شعرت بآلام في المعدة فأمر الطبيب «أمين ز» بإجراء عملية إزالة كيس على المعدة.

ودخلت العمليات ثم خرجت وطمئن الطبيب والدها وبعد أيام قليلة وجدت الجرح يخرج منه براز، فأدخلها الطبيب للعمليات مرة أخرى قرابة 7 ساعات، وقال إن هناك انسداد في الأمعاء واستأصل جزء منها لأنه حدث بها غرغرينا ثم اضطر إلى استئصال الزائدة على الرغم أنها كانت لا تعاني منها، واستمرت في الآلام والعمليات التي تمت خلالها استئصال القولون ثم الأمعاء على أجزاء.

استغاثات والد «آلاء» لعلاج ابنته

كما رصدت «الوطن» استغاثات والد الفتاة الراحلة ضحية الإهمال الطبي على صفحات التواصل الاجتماعي التي كانت تعاني من آلام في جسدها وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة ولكن قد تأخر الوقت وتوفاها الله.