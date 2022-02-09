عادل الفار: الإهمال الطبي أودى بحياة ابني.. ومبسوط أنه ارتاح

كشف الفنان عادل الفار تفاصيل وفاة نجله «شادي»، أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، ووافته المنية به.

تفاصيل مرض نجل عادل الفار

وقال الفار، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن ابنه كان يعاني من وجود مياه بمنطقة الصدر، وانتابته آلاما مبرحة خلال الآونة الأخيرة، مضيفا: «اصطحبته والدته للمستشفى الذي لم يهتم بعلاجه، وأرى أن ابني تعرض لإهمال طبي».

وتابع: «الحمد لله على كل حال، هو خد حظه ومات وارتاح، أنا مبسوط أنه ارتاح، لأنه كان تعبان جدا، ربنا يرحمه ويصبر قلوبنا».

عزاء نجل عادل الفار

وكشف عادل الفار عن تلقيه العزاء لمدة يومين في منزله، وشكر كل من عزاه في مصابه الجلل.

علاقة قوية جمعت الراحل بوالده

يذكر أنّ آخر كلمات شادي، نجل عادل الفار، كانت قبل أيام من وفاته، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «هو فيه إيه؟.. الدنيا جرى فيها إيه؟.. هو أنا عايش ولا مت ودخلت النار حد يرد عليا؟.. حد يفهمنى من بعد الحب والود والعيش والملح وطبعًا الأهم المصالح الطالعه وقتها إنما دلوقتى الوقت اللى محتاج فيه لكل الناس بيطلعوا فجروا أول مايشفونى وعجبي الصاحب لما يبيع صاحبه ويحلقله».

وكانت هناك حالة من الحب والصداقة الشديدة تجمع بين عادل الفار، ونجله الوحيد شادي، حيث كان يستغل الأخير، أي فرصة ليُبدي حجم حبه الشديد لوالده، حيث كتب قبل أيام، عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: «عادل الفار نجم الكوميديا عادل الفار ابن البلد الراجل الجدع عادل الفار رب الأسرة اللى قد المسئولية اللى عمره ما حد طلب منه حاجة واتأخر عنه».