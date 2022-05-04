الرعاية الصحية: فحص 17 ألف شخص ضمن مبادرة «رمضانك صحة» للمتابعة المنزلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نتائج مبادرة «رمضانك صحة» للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد، الأقصر، والإسماعيلية، طوال شهر رمضان المبارك.

وأشارت الهيئة، إلى أنه جرى فحص أكثر من 17 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل ضمن مبادرة «رمضانك صحة» بالمحافظات الثلاث، منهم 6000 مريض بالضغط، و5600 مريض بالسكري، إضافة إلى أكثر من 5400 مريض بالضغط والسكر معًا.

16 ألف زيارة منزلية لأصحاب الأمراض المزمنة

وأضافت أن الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة قامت بعمل 16 ألف زيارة منزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل بتلك المحافظات للاطمئنان على صحتهم، وخاصة من فئات كبار السن وغير القادرين.

وتابعت بأنه جرى تقديم التوعية التثقيفية والصحية لأكثر من 20 ألفا من منتفعي التأمين الصحي الشامل حول الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، وكيفية تجنب مضاعفاتها، وأهمية المتابعة الطبية الدورية، إضافة إلى تقديم بعض الاستشارات التغذوية الصحية السليمة للمرضى وأسرهم.

أصحاب الأمراض المزمنة في حاجة لرعاية طبية مستمرة

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية مبادرة «رمضانك صحة»، مشيرًا إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية.

ولفت إلى إن مبادرة «رمضانك صحة» لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة في المنزل يوفر للمريض عناية فائقة الجودة، وخاصة لمرضى السكري الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن المرض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.