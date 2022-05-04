أصالة عن غنائها حافية القدمين في حفل الكويت: «عايزة أدي بدون تفكير»

كشفت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أسباب غنائها حافية القدمين في حفلها بالكويت أمس.

وكتبت أصالة: «أتجرّد منّ كلّ ما هو مفروض بين أهل الكويت الغالين، بالكويت غنّيت حافية لأعطي دون تفكير بما يؤلمني مرّات (الكعب العالي وعمايله).. بحسّ الوقت عم يسابقني وطول ما أنا عمّ غنّي بدعي ربي يطول الوقت ويتركوني غنّي كلّ الليل لأحلى جمهور بيسمع وبيغنّي وبيستمتع».

وأضافت أصالة: «استمتاع حقيقي بياخدوني معهم إله.. بهالتاريخ رح نجتمع سوا على المحبّة والفنّ وصحبتنا الحلوة الممتعة.. بعد كم يوم رح كون معكم وبينكم بكلّ السّعادة والفرح».

آخر ظهور لـ«أصالة» قبل حفلها بالكويت

وكان آخر ظهور للفنانة أصالة قبل حفلها بالكويت خلال حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي حرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن والوسط الإعلامي؛ منهم الفنان تامر حسني، رامي صبري، والإعلامية رضوى الشربيني.

وبكت أصالة في حفل زفاف ابنتها، وذلك خلال وقوفها بجوار زوجها فائق حسن، وأولادها.

وحرصت أصالة خلال الحفل على إهداء أغنية لابنتها، وأحيا الحفل إليسا ورامي صبري صديق أصالة المقرب، بالإضافة للفنان تامر حسني الذي أضفى أجواء كوميدية على حفل الزفاف.

شائعة انفصال أصالة عن زوجها

وانتشرت عقب حفل الزفاف، شائعة انفصال أصالة عن زوجها فايق حسن؛ لتنفي الفنانة ذلك خلال ظهورهما معها في حفلها بالكويت أمس.

وتألقت أصالة خلال الحفل الذي رفع شعار كامل العدد.