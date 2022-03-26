4 لقطات من حفل زفاف «شام الذهبي».. أبرزها بكاء أصالة وغناء إليسا

احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري بحفل زفافها، على رجل الأعمال المصري أحمد هلال في إحدى الفنادق الكبرى المطلة على الإهرامات في حفل حضره عدد كبير من النجوم.

أبرز لقطات حفل الزفاف

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز لقطات حفل الزفاف:

- بدت على أصالة بعض الدموع أثناء توديعها لابنتها شام التي ستذهب مع عريسها من أجل قضاء شهر العسل خارج مصر.

- حضرت الفنانة إليسا إلى القاهرة خصيصا من أجل المشاركة والغناء في الحفل

- قامت أصالة بأداء أغنية خاصة لابنتها في حفل الزفاف

- حضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم أبرزهم رامي صبري

إليسا تحضر من بيروت للغناء لشام الذهبي

يذكر أن شام الذهبي كانت قد عقد قرانها منذ أسبوع وتصدر عقد القران «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول عدد كبير من الصور عبر «السوشيال ميديا» ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا بسيطًا للغاية باللون الأبيض، وجمعت بينها وبين زوجها عددًا من اللقطات الرومانسية التي تفاعل معها الجمهور، كما شهد عقد القران ظهور زوج أصالة السابق والد شام.

وحرصت شام مؤخرا على تهنئة والدتها بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وكتبت: «كل عام وانتي ست راسي ودنيتي كلها يا أجمل امرأة بحياتي»، لتعلق أصالة على كلمات ابنتها قائلة: «يا روح مامي».

جدير بالذكر أن تلك الزيجة هي الثانية لشام حيث سبق لها الزواج من قبل من شاب مصري واستمرت الزيجة لمدة عامين ثم انفصلت بدون إنجاب، وكما أنها قد خطبت من قبل ولكن الخطبة لم تكمل.