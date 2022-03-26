نجل أصالة ينفي أنباء القبض عليه: «أنا موجود في حفل زفاف شقيقتي»

نفى خالد الذهبي نجل المطربة أصالة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن القبض عليه أثناء مجيئه لمصر لحضور حفل زفاف شقيقته شام على رجل الأعمال أحمد هلال.

نجل أصالة ينفي أنباء القبض عليه

وأكد خالد الذهبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أخبار القبض عليه عارية من الصحة، موضحا أنه يحتفل بزفاف شقيقته شام الذهبي، وأنه لا يهتم بأية أخبار سيئة في مثل هذا اليوم لأن ما يهمه أن يفرح بزفاف شقيقته «شام».

زفاف شام الذهبي

وتحتفل أصالة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات بحفل زفاف ابنتها الطبيبة شام الذهبي.

أثناء حفل الزفاف أهدت الفنانة أصالة أغنية خاصة لابنتها وزوجها كما فاجأت أصالة الحضور بقصة تعارفها على زوج ابنتها قائلة: «قابلت أحمد وهو طفل عنده 9 سنوات، وطلب وقتها التقط معه صورًا تذكارية، بسبب حبه الشديد لي ولأغاني، ولم أعرف وقتها أن القدر سيجمعنا مرة أخرى، ومتوقعتش إنه هيكون زوج بنتي».

كما حرصت المطربة إليسا حضور حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة وصعدت علي المسرح وقدمت عدد من أغانيها كما شاركت أصالة علي المسرح في عدد من الأغاني الخاصة بها.

وظهرت شام الذهبي بإطلالة محتشمة حيث ارتدت فستان زفاف أبيض بأكمام وطرحة على الرأس، ولفتت الإطلالة نظر الجمهور و«السوشيال ميديا»، كما ظهرت أصالة هي الأخرى بإطلالة محتشمة.