تبقى 45 يوما.. تطبيق المرحلة الـ 7 من «الفاتورة الإلكترونية» إجباريا

تكثف وزارة المالية من استعداداتها لإطلاق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعد أقل من 45 يوم في منتصف شهر يونيو المقبل، بعد نجاح تنفيذ المراحل الـ 6 السابقة، التي ألزمت التجار والشركات المنضمين لها بإصدار فواتير إلكترونية لكافة مبيعاتهم من السلع أو عما يقدمونه من خدمات والتوقف عن الإصدار الورقي للفواتير.

تنطلق المرحلة السابعة في المناطق الضريبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بعد نجاح تطبيق في 15 يونيو 2022 تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 208 لسنة 2022 الملزم لشركات تلك المناطق الضريبية بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الشركات والتجار المنضمين المنظومة الإلكترونية في 15 يونيو المقبل، الالتزام بما نص عليه القرارين رقم (443)، ورقم (629) لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية.

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف يونيو 2020 بشكل تجريبي بعدما ألزمت عددا محدودا من الشركات بالانضمام إلى المنظومة، حتى انطلقت المرحلة الأولى بشكل إلزامي في منتصف نوفمبر 2020 بانضمام 134 شركة لتواصل الحكومة التطبيق في 15 فبراير 2021 بانضمام 350 شركة بشكل إلزامي، ثم نجحت المالية في تطبيق المرحلة الثالثة في 15 مايو من العام الماضي بعد انضمام كافة الشركات المسجلين ضمن مركز كبار الممولين.

وانطلقت المرحلة الرابعة في 15 سبتمبر الماضي لتضم الشركات والتجار بمركز متوسطي الممولين بمحافظة القاهرة ثم طبقت المرحلة الخامسة في 15 ديسمبر 2021 بانضمام نحو 3738 من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة وأخيراً نفذت مصلحة الضرائب المصرية المرحلة السادسة والأخيرة في فبراير الماضي.