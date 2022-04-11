7 خطوات للتسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية

كثفت مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة، إذ تلتزم كافة الشركات التابعة لمناطق القاهرة والجيزة والقليوبية بإصدار فواتير إلكترونية عما تبيعه من سلع وخدمات مع حلول منتصف شهر يونيو المقبل.

وبحسب القرار رقم 208 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ألزم كافة الشركات المُسجلة بمناطق القاهرة والجيزة والقليوبية، وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/.

وأشار القرار التي أطلعت عليه «الوطن» إلى أن كافة الشركات المسجلة بمحافظات القاهرة والجيزة ملتزمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 يونيو 2022.

تحديد شركات الأموال المُخاطبة بالفاتورة الضريبية

وشدد قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم 443 و629 لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية للمجموعتين الأولى والثانية.

وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت هناك 8 خطوات للتسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية:

خطوات للتسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية

- الدخول على موقع الفاتورة الإلكترونية في موقع مصلحة الضرائب.

- إدخال الرقم الضريبي للممول أو الشركة الذي يتضمن 9 أرقام.

- الموافقة على الشروط والأحكام الخطوة الرابعة التوقيع من خلال التوكل والختم الإلكتروني.

- تحديد اللغة والبردي الإلكتروني للممول ورقم الموبايل.

- انتظار كود التأكيد على الموبايل.

- إدخال بيانات المفوض.

- انتظار دعوة المفوض لاستكمال التسجيل ثم الانتهاء والحفظ.