علي جمعة: يجوز استغلال السفر للعمل أو التعليم في أداء العمرة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الشرع في استغلال العمل بالمملكة العربية السعودية في أداء العمرة، إذ ذكر أن الاعتمار جائز شرعًا في جميع السفريات بغض النظر عن أغراض السفر وأهدافه، ويجوز استغلال السفر للعمل في أداء العمرة «ما دمنا قد وصلنا للبيت الحرام بشروط العمرة من الإحرام والميقات والتنزه عن محرماته ومبطلاته فهذا جائز شرعًا».

لا يجب أن يكذب المسلم من أجل أداء العمرة

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته في برنامج «مصر أرض المجددين»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «أون» و«التليفزيون المصري»، في حلقة اليوم الأربعاء، أنه يجوز للمسلم أن يعتمر سواء كان قاصدًا المملكة العربية السعودية للعمل أو التجارة أو التعليم أو غير ذلك، لكنه ذكر في نفس الوقت أنه لا يجب بتاتًا أن يكذب المسلم من أجل أداء العمرة «فالوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقاصد تأخذ حكم الوسائل».

هل تُخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟

وعن سؤال هل تُخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة، رد مفتي الديار المصرية سابقًا، بأن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين لأن التكفير واجب مالي؛ إذ لابد أن يأخذه الفقير معلوم القدر، بينما الحنفية يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء، ولا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأّولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.