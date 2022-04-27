الدكتور علي جمعة يوضح كيفية إحياء ليلة القدر.. قد تكون اليوم

يسعى الجميع خلال هذه الأيام المباركة إلي اغتنام ليلة القدر، حيث أن النبي أمر باغتامها في العشر الأواخر من رمضان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وتحدث القرآن عن فضل ليلة القدر فقال الله تعالي «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، والنبي قال عن ليلة القدر «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه».

كيفية إحياء ليلة القدر

وتحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن كيفية إحياء ليلة القدر في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحاً أنها خير ليلة في العام، فهي خير من ألف شهر وهي ليلة مبارك، فليلة القدر أفضل الليالي، والعمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وأنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم.

إحياء ليلة القدر

وأضاف علي جمعة، أن إحياء ليلة القدر يكون بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وأن يكثر من دعاء: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: «يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»، وقال ابن علان: بعد ذكر هذا الحديث: فيه إيماء إلى أن أهم المطالب انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب وطهارته من دنس العيوب، فإنه بالطهارة من ذلك يتأهل للانتظام في سلك حزب الله وحزب الله هم المفلحون.

ليلة القدر

وأوضح «جمعة»، أن ليلة القدر لم تكن من خصائص شهر رمضان فحسب، بل إنها من خصائص هذه الأمة كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، فرأوا أنها خاصة بالأمة المحمدية ولم تكن في الأمم السابقة, واستدلوا بما روي عن مالك بن أنس : أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: «إن رسول الله ﷺ أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر».