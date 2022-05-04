أسباب التهاب الكبد الغامض وأعراضه بعد انتشاره بين الأطفال في 20 دولة

سلط تقرير لموقع «كاستانت» الكندي الضوء على التهاب الكبد الغامض الذي قالت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس، إنه ينتشر في 20 دولة، بينما بلغت حالات الإصابة أكثر من 200 حول العالم، في وقت لا يزال السبب وراء هذا الفيروس مجهولا، فيما أثير حديث عن وجود علاقة بينه وبين انتشار فيروس كورونا.

وينتشر فيروس الالتهاب الكبدي الغامض بين الأطفال من عمر شهر وحتى 16 عاما، وجرى تسجيل 4 حالات وفاة على الأقل به بينهم 3 حالات في إندونيسيا وحالة جرى الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيروس الغدي وانتشار التهاب الكبد الغامض بين الأطفال

وعن أسباب التهاب الكبد الغامض، ذكر الموقع الكندي أنه لم يتم العثور على فيروسات A وE اللذين يسببان عادة التهاب الكبد المعدي، في أكثر من 100 حالة جرى فحصها على سبيل المثال في المملكة المتحدة.

لكن الموقع يجزم أن السبب الرئيسي المشتبه به في أن يكون المسؤول عن الالتهاب الكبدي الغامض هو الفيروس الغدي، الذي جرى اكتشافه في 75% من الحالات المؤكدة التي جرى اختبارها، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

فيروس كورونا والالتهاب الكبدي الغامض ولقاحات كوفيد 19

وإلى جانب فرضية الفيروس الغدي تذهب بعض الآراء إلى أن فيروس كورونا قد يكون سببا في انتشار الالتهاب الكبدي الغامض، خاصة مع ما تسببت فيه جائحة كوفيد 19 من ضعف في المناعة ومقاومة الأمراض والفيروسات.

وربطت بعض الآراء الطبية بين لقاحات كورونا وانتشار الالتهاب الكبدي بين الأطفال، لكن هذا الرأي جرى الرد عليه بأن الأطفال الذي جرى الإبلاغ عن إصابتهم بالمرض غالبيتهم لم يتلقوا أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

في هذا السياق، قال الدكتور بوني هنري الطبيب الكندي البارز، إن المرض ليس مرتبطًا بلقاحات كورونا، بالنظر إلى أن غالبية الأطفال المرضى دون سن 6 أعوام، وبالتالي غير مؤهلين للحصول على اللقاحات.

أهم أعراض مرض التهاب الكبد الغامض

وفي الوقت الذي لا تزال أسباب التهاب الكبد الغامض غير معروفة بعد، يجمع الأطباء على أن المرض له مجموعة من الأعراض، بحسب ما صرح الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، لـ«الوطن»، قائلا إن المريض يشعر بألم شديد في المعدة، واصفرار الجلد وخصوصا منطقة العينين.

وأضاف «سليمان» أن من بين الأعراض كذلك الشعور بالقيء والغثيان، وفي هذه الحالة يجب على الفور التوجه بالطفل إلى الطبيب المختص للتأكد من الحالة، لافتا إلى أن مسألة غسل اليدين هي واحدة من أهم طرق الوقاية من هذا الفيروس.