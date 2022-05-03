«الصحة العالمية»: الالتهاب الكبدي الغامض ينتشر في 20 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن انتشار إصابات الالتهاب الكبدي وصل إلى 20 دولة، وأنها تتحقق من 50 إصابة حاليا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وفي الخامس من إبريل الماضى تبلغت منظمة الصحة العالمية بعشر حالات من التهاب الكبد الحاد مجهولة السبب لدى أطفال دون العاشرة في وسط أسكتلندا.

أعراض الالتهاب الكبدى

وفي 8 أبريل، بلغ عدد الحالات المسجلة في بريطانيا كلها 74.

ويصيب هذا الالتهاب بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن. واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد، وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به.