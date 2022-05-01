أول وفاة لطفل بمرض الالتهاب الكبدي الغامض في أمريكا

ذكرت صحيفة «ذا صن»، البريطانية في تقرير صباح اليوم حول تطورات مرض الالتهاب الكبدي الغامض الذي ينتشر بين الأطفال، أنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المرض الغامض الذي يصيب الأطفال من عمر شهر وحتى 16 سنة، وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية من قبل عن حالة وفاة.

ويحث مسؤولو الصحة الآباء على توخي الحذر من علامات فيروس الالتهاب الكبدي الغامض لدى أطفالهم، والتي تشمل حكة في الجلد وآلام البطن وارتفاع درجة الحرارة، لكنهم يصرون في الوقت ذاته على أن فرص إصابة معظم الأطفال بالتهاب الكبد تظل منخفضة للغاية.

أهم علامات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الغامض وطرق الوقاية

وقالت الدكتورة ميرا تشاند مديرة العداوى السريرية والناشئة في سنغافورة: «نحن نعلم أن هذا قد يكون وقتًا مقلقًا لآباء الأطفال الصغار»، واستدركت قائلة إن احتمال إصابة الطفل بالتهاب الكبد منخفض للغاية.

وتابعت: «مع ذلك، نواصل تذكير الوالدين بضرورة الانتباه إلى علامات التهاب الكبد، وخاصة اليرقان، الذي يسهل اكتشافه على أنه مسحة صفراء في بياض العين، واتصل بطبيبك إذا كنت قلقًا».

وقالت الطبيبة أن تدابير النظافة العادية، بما في ذلك غسل اليدين جيدًا والتأكد من غسل الأطفال أيديهم بشكل صحيح، يساعد في الحد من انتشار العديد من الإصابات الشائعة.

عزل الطفل المصاب في المنزل حتى اختفاء الأعراض

وقالت الطبيبة إنه كما هو الحال دائمًا، يجب على الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل القيء والإسهال البقاء في المنزل وعدم العودة إلى المدرسة أو الحضانة إلا بعد 48 ساعة من توقف الأعراض.

ويقول خبراء إن الحالات الموجودة هي على الأرجح مرتبطة بعدوى الفيروس الغدي، لكن الأسباب المحتملة الأخرى تشمل فيروس كورونا وضعف المناعة بسبب الإغلاق والعوامل البيئية.

وحتى الآن، تم اكتشاف الفيروس الغدي - الذي يسبب أعراضًا شبيهة بالأنفلونزا وأعراض معدية - في 74 حالة على الأقل، بينما تم العثور على فيروس كورونا في 20 حالة أخرى.