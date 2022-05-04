توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في 19 مايو.. خبير يوضح

توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري زادت وتيرتها، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية.

وتوقع هاني جنينة مدير إدارة البحوث والدراسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري أكدها جنينة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وقال إن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بما لا يقل عن 1%، مشيرا إلى إمكانية أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة إلى نحو 2%، في محاولة لكبح معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جنينة أن تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتقب إصدارها قريبا، قد تسجل مواصلة معدلات التضخم الارتفاع عن أكثر من 10.50% في شهر فبراير الماضي بعد الانعكاسات السلبية على الاقتصاد المصري، والتي ظهرت تداعيتها السلبية في شهري مارس وإبريل الماضيين، بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي وعلى رأسها أسعار القمح والنفط والزيوت.

كانت آخر قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية يوم الاثنين الموافق 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو ما يعادل الـ 1% بعدما رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 %.

قبل موعد اجتماع البنك المركزي المقبل أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي منذ قليل رفع معدلات الفائدة بواقع 0.50% للمرة الثانية على التوالي بعدما قرر الفيدرالي في اجتماعه السابق في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية للمرة الأولى من عام 2018 وعقب قرار وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من الخامس من مايو عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.