البنك المركزي المصري يحدد إجازة البنوك خلال الأعياد والأيام المقبلة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن العطلات والإجازات التي ستمنح للموظفين والعاملين ومختلف الإدارات والمؤسسات بالدولة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن ما يهتم به الناس البنوك نظرا لرغبتهم في قضاء العديد من المعاملات الخاصة بهم، ومنذ يومين حدد البنك المركزي المصري إجازة البنوك المحلية، خلال الأيام المقبلة، والأعياد والمناسبات المختلفة التي ينتظرها الناس.

وأعلن البنك المركزي منح إجازة البنوك لمدة 10 أيام إجازة رسمية، على مدار شهر أبريل الحالي، تتكون من عطل رسمية للأعياد الدينية والمناسبات القومية، وفيما يلي نعرض أبرز الإجازات خلال الأيام المقبلة التي تشهد العديد من المناسبات.

البنك المركزي يحدد إجازة البنوك

وأعلن منح يوم الاثنين الموافقين 25 أبريل 2022، إجازة رسمية للبنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد شم النسيم، واحتفالا بذكرى تحرير سيناء، حيث سيتم استئناف عمل البنوك المصرية، صباح يوم الثلاثاء، الموافق 26 أبريل.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان سابق له، أنّ البنوك ستحصل على 8 أيام متتالية كإجازات بمجموع العطل الرسمية الأسبوعية، إضافة إلى أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تبدأ من 29 شهر أبريل، وتنتهي في 7 مايو المقبل.

إجازة عيد العمال القومي

وأعلن مجلس الوزراء، أنّ الأول من مايو سيكون إجازة أيضا بمناسبة عيد العمال القومي في مطلع مايو، حيث سيكون عطلة رسمية لجميع المصالح الحكومية في مصر، فيما تبدأ إجازات عيد الفطر المبارك في اليوم التالي 2 مايو وتمتد على مدار 3 أيام، أي حتى 4 مايو 2022.

يذكر أن آخر الإجازات الرسمية الطويلة التي شهدها القطاع المصرفي في مصر، كان في 6 يناير الماضي إجازة البنوك والتي استمرت لـ3 أيام متتالية، أي حتى 9 يناير 2022، احتفالا بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق 7 يناير من كل عام.